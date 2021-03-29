МОЗ повернуло Чернігівську область до "червоної" зони

Міністерство охорони здоров’я у понеділок, 29 березня, змінило перелік областей, які входять до "червоної" зони епідемічної небезпеки щодо коронавірусної недуги. У ньому знову опинилася Чернігівська область.

Як свідчать дані МОЗ, тепер у "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

Єдиною в Україні у "жовтій" зоні є Херсонська область.

При цьому лише в чотирьох областях не перевищено рівень госпіталізацій: Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська. У Києві цей показник становить 106,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення. А в "помаранчевій" Вінницькій області показник госпіталізацій найвищий в Україні -120,7.

Як повідомляли, 27 березня МОЗ зменшило кількість “червоних” регіонів із 13-ти до 10-ти. “Помаранчевими” стали Рівненська, Черкаська та Чернігівська області.

Того ж дня Державна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила з 29 березня встановити у Чернігівській області “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

"Укрзалізниця" заявила, що наразі не обмежуватиме рух на Чернігівщині, "враховуючи інтенсивне сполучення зі столицею (тільки по Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким у тому числі користується медперсонал".

В УЗ зазначили, що протягом тижня буде допрацьовано питання безпечного транспортування для мешканців області, контролю наповнюваності потягів та дотримання маскового режиму.