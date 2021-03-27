"Укрзалізниця" оновила інформацію щодо обмежень руху у "червоних" зонах

Продаж квитків, а також висадку-посадку пасажирів наразі обмежено у чотирьох областях.

АТ "Укрзалізниця" оновила інформацію щодо пасажирських перевезень у "червоних" зонах згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Чернігівська область: "червона зона" з 00:00 29 березня. Враховуючи інтенсивне сполучення зі столицею (тільки по Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким у тому числі користується медперсонал, вирішено поки що не обмежувати залізничний рух у регіоні", - сказано в повідомленні.

Протягом тижня буде допрацьовано питання безпечного транспортування для мешканців області, контролю наповнюваності потягів та дотримання маскового режиму. На цей час обмеження висадки-посадки не запроваджуються, зазначають в УЗ.

У Миколаївській області до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде. Втім зазначається, що "Укрзалізниця " разом з МОЗ уважно слідкує за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися.

У Львівській області висадка та посадка пасажирів не обмежена, як мінімум, до 30 березня включно, залежно від динаміки розвитку епідеміологічної ситуації в регіоні.

У Києві та Київській, Сумській, Одеській областях обмежень висадки-посадки немає.

У Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку подовжено до 6 квітня включно. Призначено 8 спеціальних рейсів у закарпатському та буковинському напрямках.

Також рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС Рівненську та Черкаську області не переведено до категорії "червоних зон", а відтак жодних обмежень залізничного руху там не застосовується.

Як повідомляли, 27 березня МОЗ зменшило кількість “червоних” регіонів із 13-ти до 10-ти. “Помаранчевими” стали Рівненська, Черкаська та Чернігівська області.

У “червоній зоні” залишилися Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

У у “жовтій” карантинній зоні перебуває лише Херсонська область. У "зеленій" зоні немає жодного регіону України.

Водночас, нагадаємо, згідно з рішенням засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС у Чернігівській області з понеділка, 29 березня буде встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.