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Сьогодні вночі Україна перейде на літній час

Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед.

Сьогодні вночі Україна перейде на літній час
Фото: chasdiy.org

У ніч зі суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня, Україна перейде на літній час.

Це передбачає переведення годинників на одну годину вперед.

Зазначимо, на літній час Україна переходить відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 509 від 13 травня 1996 року .

Постанова встановлює, що час щорічно переводять в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на одну годину назад.

Нагадаємо, у Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу на літній час.

Документ пропонував встановити київський час незалежно від сезону - час годинної зони, в якій розташована столиця України - місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).

У 2018 році понад 80% європейців висловилися за скасування переведення годинників. Більшість тих, хто проголосував, воліли б залишити літній час.

Торік Європарламент схвалив відмову від переходу на літній і зимовий час. Востаннє стрілки годинника в ЄС переведуть у 2021 році.

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