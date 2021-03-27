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На Донбасі сьогодні стріляли біля Славного

У п'ятницю зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню.

На Донбасі сьогодні стріляли біля Славного
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Протягом п’ятниці, 26 березня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Окупанти стріляли неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу чотири захисники зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї у напрямку позицій Збройних Сил України поблизу Верхньоторецького.

Станом на 07:00 27 березня зафіксовано 1 обстріл з боку російсько-окупаційних військ біля населеного пункту Славне – противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Втрат серед наших захисників від початку поточної доби немає.

Нагадаємо, в суботу, 20 березня біля селища Шуми на Донбасі загинув 28-річний військовий з Кропивницького Кирило Биковський.

19 березня біля Водяного через мінометний обстріл загинув молодший сержант Андрій Грабар (1995 р.н.) з 36-ї окремої бригади морської піхоти.

18 березня біля Південного загинув молодший сержант Віктор Пасєка (1965 р.н.) з 10-ї гірської штурмової бригади.

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