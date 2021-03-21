Назвали ім’я українського бійця, який загинув біля Шумів

Зі солдатом прощатимуться у вівторок, 23 березня.

У суботу, 20 березня біля селища Шуми на Донбасі загинув 28-річний військовий з Кропивницького Кирило Биковський.

Про це голова Кіровоградської обласної адміністрації Андрій Назаренко повідомив у Телеграмі.

У загиблого залишились мама і сестри.

“Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам‘ять Герою! Мої щирі співчуття мамі і сестрам”, – написав Назаренко.

Водночас заступник військового комісара облвійськомату Петро Герасимяк розповів, що солдат був поранений у праве плече, пише Суспільне.

На ранок понеділка, 22 березня, запланували розтин, після чого тіло бійця привезуть у Кропивницький.

Прощатися з військовим планують у вівторок, 23 березня.

Нагадаємо, 19 березня біля Водяного через мінометний обстріл загинув молодший сержант Андрій Грабар (1995 р.н.) з 36-ї окремої бригади морської піхоти.

18 березня біля Південного загинув молодший сержант Віктор Пасєка (1965 р.н.) з 10-ї гірської штурмової бригади.