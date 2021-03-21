У Дніпрі зіткнулися легковики, серед постраждалих – діти

У Дніпрі на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська сталася ДТП, у якому постраждали діти.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“20-го березня о 22:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська Шевченківського району міста Дніпро”, – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що відбулось лобове зіткнення двох легкових автомобілів: «Hyundai Getz» та «Daewoo Lanos».

Унаслідок події постраждало 5 осіб, троє з яких – діти. Двох жінок госпіталізовано до Дніпровської міської клінічної лікарні №16. Хлопчика та двох дівчаток – до Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні.

“Аби попередити займання, вогнеборці від’єднали елементи живлення пошкоджених легковиків та змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з проїжджої частини”, – йдеться у повідомленні.

Поліція проводить слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, у Києві BMW на високій швидкості протаранив автомобіль аварійної служби, чотири людини постраждали.