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На Одеській трасі легковий автомобіль в'їхав у стоячу вантажівку, водій загинув

Від легковика практично нічого не залишилося.

Фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice

На 231-му кілометрі траси "Київ - Одеса" в селі Ладижинка неподалік Умані сталася серйозна автомобільна аварія.

Як повідомляють патрульна поліція Черкаської області та ГУ НП в Черкаській області, водій автомобіля Skoda Suberb не побачив вантажівку Renault Magnum, що стояла на узбіччі з увімкненою аварійкою, і на повному ходу в'їхав у неї.

Від легкового автомобілю, який після зіткнення загорівся, практично нічого не залишилося. Водій 1997 року народження загинув на місці.

За даним фактом слідчими Уманського районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На місці події працювали рятівники ДСНС.

Фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Нагадаємо, напередодні на автодорозі "Стрий - Кіровоград - Знам’янка" у Хмельницькій області військовий КамАЗ розчавив легковий автомобіль і загорівся. Там загинуло двоє людей.

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