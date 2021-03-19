Учасники вимагають від влади ухвалити рішення, що допоможуть збереженню екології в країні.

Фото: Макс Требухов

Під Кабміном 19 березня зібралася акція "Глобальний страйк за клімат", учасники якої вимагають вжиття невідкладних заходів для вирішення кліматичної кризи.

У заході взяли участь близько 20 людей, повідомив кореспондент LB.ua. Нині такі акції проводять по всьому світу, йдеться на сторінці мітингу у Facebook.

"Гасло страйку: "Досить пустих обіцянок!" У Києві ми звертаємось до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради з вимогою вжиття невідкладних заходів для вирішення кліматичної кризи", - йдеться на сторінці.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активісти вимагають:

затвердити ціль про скорочення викидів парникових газів до 2030 року до рівня 72% від 1990 року

ухвалити вуглецеву нейтральність до 2050 року

впровадити кліматичну освіту в Україні

оголосити надзвичайний кліматичний стан в Україні

Нагадаємо, наразі в Україні працюють над створенням Стратегії адаптації до змін клімату ― документа, про який заговорили ще десять років тому. У першому матеріалі з серії публікацій про зміну клімату й природи в Україні LB.ua розповідає про те, як Україна потрапила в зону найбільших змін клімату в Європі.