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Під Кабінетом Міністрів провели "Глобальний страйк за клімат"

Учасники вимагають від влади ухвалити рішення, що допоможуть збереженню екології в країні. 

Фото: Макс Требухов

Під Кабміном 19 березня зібралася акція "Глобальний страйк за клімат", учасники якої вимагають вжиття невідкладних заходів для вирішення кліматичної кризи.

У заході взяли участь близько 20 людей, повідомив кореспондент LB.ua. Нині такі акції проводять по всьому світу, йдеться на сторінці мітингу у Facebook. 

"Гасло страйку: "Досить пустих обіцянок!" У Києві ми звертаємось до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради з вимогою вжиття невідкладних заходів для вирішення кліматичної кризи", - йдеться на сторінці.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активісти вимагають: 

  • затвердити ціль про скорочення викидів парникових газів до 2030 року до рівня 72% від 1990 року
  • ухвалити вуглецеву нейтральність до 2050 року
  • впровадити кліматичну освіту в Україні
  • оголосити надзвичайний кліматичний стан в Україні 

Нагадаємо, наразі в Україні працюють над створенням Стратегії адаптації до змін клімату ― документа, про який заговорили ще десять років тому. У першому матеріалі з серії публікацій про зміну клімату й природи в Україні LB.ua розповідає про те, як Україна потрапила в зону найбільших змін клімату в Європі. 

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