В Грузії через анафілактичний шок після вакцинації померла 27-річна медсестра

Це перше тяжке ускладнення від щеплень, які в Грузії почали робити 15 березня.

В Грузії після вакцинації проти коронавірусу через анафілактичний шок померла 27-річна медсестра.

Про це повідомило видання "Новини-Грузія".

Жінка потрапила в реанімацію 18 березня через півгодини після щеплення у невеликому місті Ахалціхе. Її доставили на реанімобілі в Тбілісі, але передбачене протоколом лікування не принесло позитивних результатів.

Це перше тяжке ускладнення після вакцинації, яку в Грузії почали 15 березня. За цей час країна вакцинувала понад 2,7 тис. медичних працівників. В Грузії використовується вакцина AstraZeneca з Південної Кореї.

Агентство з регулювання Міністерства охорони здоров'я Грузії почало розслідування інциденту.

Припиняти вакцинацію чи використання вакцини AstraZeneca Грузія не планує.

"Це відомі реакції, від яких ніхто не застрахований. Десятки анафілактичних реакції в Грузії розвиваються на найпростіші ліки, не кажучи вже про антибіотики. Але медицина не може відмовитися від застосування антибіотиків", - наводить видання коментар відомого місцевого імунолога-алерголога Бідзіну Кулумбегова.

Нагадаємо, що звичайною реакцією на вакцинацію є почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції; лихоманка чи озноб; головний біль, біль у м'язах чи суглобах.

Шанси померти від коронавірусу в рази вищі, ніж отримати тяжке ускладнення від вакцинації.

Станом на 17 березня в Україні зафіксували 361 незначну побічну реакцію на вакцинацію, це 0,5% від загальної кількості вакцинацій. Летальність від коронавірусу - до 3%.