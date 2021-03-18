Лауреати в номінації «Лідер страхового ринку року»

Цього року святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма «Людина року». Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет.

Віктор Берлін, Генеральний директор СК «GUARDIAN»

Фото: надане автором

Три головні події 2020 року: Очолив СК «GUARDIAN». Компанія отримала статус повного члена МТСБУ і має право реалізовувати поліси «Зелена карта». СК «GUARDIAN» увійшла до складу Ядерного страхового пулу України (ЯСПУ).

«Формула успіху»: Вір у себе, покидай зону комфорту, розвивайся і роби добрі справи.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Думаю, що чоловікам більш властиві цілі. Треба брати і робити!

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Для мене синонім слова «успіх» – це самореалізація.

Ваш улюблений афоризм? Перемагають не геніальні. Перемагають вперті.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Всі знають, що щастя не в грошах, але всі хочуть переконатися в цьому особисто.

Що Ви не любите в своїй роботі більше за все? Не люблю працювати з документами, люблю живе спілкування.

Ви згодні, що ризик – справа благородна? У страхуванні ми беремо на себе великі ризики і це благородна справа.

Чи є у Вас улюблена книга? Етель Ліліан Войнич «Овід».

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті? Головне досягнення в житті – моя улюблена дочка.

Ірина Гевель, Голова Правління СК «Альфа Страхування»

Фото: надане автором

Найвагоміші здобутки в 2020 році: Максимально оперативний перехід функціонування 100% компанії в режим онлайн на час карантину. Для переходу на дистанційний режим нам знадобилося всього 3 дні. СК «Альфа Страхування» заробила у 2020 році свій перший мільярд гривень страхових премій та увійшла в ТОП-5 по добровільному медичному страхуванню на страховому ринку України.

Що Ви не любите в своїй роботі більше за все? Я дуже люблю свою роботу, свою команду. Серед робочих моментів, які можуть забирати багато часу мені не подобаються довгі листи, термінові робочі питання можна ефективніше вирішити на 5-тихвилинці, або написавши короткий лист.

Ви згодні, що ризик – справа благородна? Страхування – це безпосередня робота з ризиками. Страхові ризики – справа серйозна, наприклад ризики по медичному страхуванню або автострахуванню можуть завдати шкоди самим людям. А ось ризики в повсякденному житті – чому б і ні?!

А Ви себе застрахували? Звісно! У мене і у всієї моєї сім'ї є медична страховка. Крім цього, у мене є Автоцивілка, а мій автомобіль застрахований по КАСКО.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті? Я керую великою компанією, яка допомагає українцям в складних ситуаціях.

Леся Щербакова, Голова Правління СК «ПРОВІДНА»

Фото: надане автором

Найвагоміші здобутки в 2020 році: швидка адаптація роботи компанії під карантинні вимоги, перехід на дистанційний режим роботи без втрати сервісу для клієнтів. Утримання об’ємів бізнесу, а також досягнення і перевиконання планових параметрів по прибутку компанії. Оперативна розробка страхових програм з покриттям Covid-19.

Ваша «Формула успіху»: Повна самовіддача в справі, гнучкість і клієнтоорієнтованість. Робота з колективом та мотивація команди.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх –це зароблена наполегливою і чесною працею репутація, коли клієнти та партнери рекомендують твою компанію своїм партнерам, а до тебе звертаються з найскладніших питань, оскільки ти їх можеш вирішити.

Ваш улюблений афоризм? Якщо тобі важко, значить ти піднімаєшся в гору. Якщо тобі легко, значить ти летиш у прірву. (Генрі Форд).

Що Ви не любите в своїй роботі більше за все? Не люблю відсутність активності, для мене це ознака затишшя в бізнесі і знак для необхідності активізації всіх процесів.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті? Це моя сім’я і моя компанія, якій я присвятила 20 років життя.