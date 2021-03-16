Зміни умов навчання під час карантину , — зокрема, в зв’язку з дистанційною освітою, — викликали в середовищі дорослих майже панічний страх. За результатами сімох моніторингових досліджень, проведених 2020 року Державною службою якості освіти України, 82% батьків, 74% вчителів, 67% директорів шкіл виступили за те, щоб учні повернулися за парти.

Фото: EPA/UPG

Тим часом учні оцінили ситуацію зовсім інакше. 65% із них задоволені дистанційним навчанням. Більше того, кожен третій школяр виявив бажання продовжити навчання у такому форматі. Звісно, цей показник може бути спричинений відомим хотінням дітей побайдикувати або ж насолодитися свободою від шкільного режиму. А що, коли навчатися онлайн учням справді подобається більше, ніж сидіти за партами? Адже у всіх на вустах теорія «покоління Z», представники якого народилися мало не зі смартфоном у руках.

Якщо так, учні мають потребу в якісних освітніх онлайн-ресурсах. Проте ще більше – в кваліфікованих вчителях, які в будь-яких умовах (очного, дистанційного, змішаного навчання) ефективно скоординують навчальний процес, комунікацію з учнями, їхню мотивацію, забезпечать досягнення результатів, визначених освітніми стандартами, і врешті-решт, радість від навчання.

Власне, пандемія продемонструвала, що сьогодні гостро необхідно розвивати цифрові компетентності вчителя. Між іншим, нещодавно затверджено професійні стандарти вчителів середньої освіти. Однією з професійних компетентностей, визначених цими стандартами, є інформаційно-цифрова. Вона передбачає, зокрема, здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, ефективно використовувати наявні та за потреби створювати нові цифрові освітні ресурси. Себто, сучасний вчитель має бути готовим працювати онлайн.

Це означає, що вже зараз треба створювати сучасні методи і способи підвищення кваліфікації, щоб сформувати такі цифрові компетентності у всього вчительського загалу. Треба розробити систему ресурсів – починаючи від онлайн-курсів, тренінгів, закінчуючи спеціальними програмними застосунками, — на яких вчитель зможе вдосконалювати свої цифрові навички.

Ще на початку реалізації реформи «Нова українська школа» як за державної підтримки, так і з залученням зарубіжної технічної допомоги, онлайн-продуктів такого характеру для вчителів було створено чимало. Але тепер є потреба систематизувати їх, звести на єдину платформу. Хочеться, щоб учитель не губився в інтернет-пошуках, а мав одну точку доступу до цілого спектру матеріалів: і для використання на уроці, і для власного професійного розвитку.

І в цьому ми дуже розраховуємо на платформу «Всеукраїнська школа онлайн» (ВШО). Платформа ВШО вже зараз демонструє можливість по-новому підійти до організації навчального процесу. Її матеріали можна використовувати як окремі елементи класичних уроків. Погодьтеся, для вивчення фізики, математики, історії, географії, хімії учневі важливо спостерігати, досліджувати. Симуляції, динамічні моделі, що їх можна самостійно комбінувати та змінювати, інтерактивні карти, завдяки яким можна подорожувати в часі і просторі (бачити прив’язки до місць, де відбувалися історичні події, заглиблюватись у довідковий матеріал) — все це дає змогу подати шкільний матеріал сучасно, цікаво й доступно. І ВШО вже зараз пропонує такі матеріали.

Уроки на ВШО можуть надихнути вчителя займатися ще й за методом «клас навиворіт» (flipped classroom). Принцип мікронавчання, закладений в формат курсів ВШО, дає змогу це зробити. Себто, класичне викладання матеріалу вчитель може запропонувати учням як домашнє завдання: опанувати той чи той урок на ВШО. І це не перевантажить учня. Адже урок на платформі складається з короткої відеолекції, невеликого конспекту та кількох завдань для самоперевірки. А вже очні уроки можна робити практичними та інтерактивними, обговорюючи, аналізуючи, закріплюючи опрацьований удома матеріал.

Навесні на платформі ВШО також з’явиться «кабінет учителя». У ньому можна буде гуртувати дітей у віртуальні класи, розподіляти їх на групи, слідкувати за поступом кожного учня, оцінювати його й формувати звіти.

З часом має також з’явитися розділ, де будуть розміщені матеріали для підвищення кваліфікації педагогів, у тому числі цифрової. УІРО докладе зусиль для розроблення таких матеріалів.

Звісно, для того, щоб на повну використовувати можливості онлайн-навчання, школа повинна мати відповідну техніку та канали зв’язку. Але, на мій погляд, найважливіше — це вчитель, який володіє цифровими навичками і методиками та може ефективно використати наявні ресурси в організації навчального процесу. Адже навіть найкреативніший освітній онлайн-ресурс залишиться мертвим, якщо вчитель не знатиме, як його застосувати.