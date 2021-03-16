Міносвіти порадило школам і вишам перейти на дистанційне навчання

Рекомендації стосуються регіонів, які знаходяться в "жовтій" та "помаранчевій" зоні.

Фото: EPA/UPG

Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров'я радять школам та вишам перейти на дистанційне навчання через зростання кількості хворих на ковід.

Про це повідомляється на сайті МОН.

Рекомендації стосуються регіонів, які знаходяться в "жовтій" та "помаранчевій" зоні. Це вся Україна, крім чотирьох областей "червоної" зони та окупованих Росією територій.

Пропонується переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Також МОН рекомендує продовжити потреби канікули в школах.

"Передусім ці обмеження варто застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - сказав міністр Сергій Шкарлет.

Він попросив вчителів та батьків з розумінням поставитися до таких заходів.

Зараз дистанційне навчання діє тільки для регіонів, для яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Там забороняється відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, крім відвідування дітьми закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.