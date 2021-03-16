Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Низка країн ЄС призупинили використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ (Оновлено)
Низка країн ЄС призупинили використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ (Оновлено)
Лікар-уролог з Португалії: «Якщо у сім’ї є жінки з онко грудей, то чоловіки мають обстежуватися на рак простати раніше» 
Лікар-уролог з Португалії: «Якщо у сім’ї є жінки з онко грудей, то чоловіки мають обстежуватися на рак простати раніше» 
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації
Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
У ЗМІ оприлюднили нові "аудіозаписи Медведчука і Суркова" щодо Донбасу
У ЗМІ оприлюднили нові "аудіозаписи Медведчука і Суркова" щодо Донбасу
Оксана Маркарова: «Україні пощастило із новою адміністрацією у США»
Оксана Маркарова: «Україні пощастило із новою адміністрацією у США»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні зафіксували 9 642 нових випадки ковіду

Госпіталізовано за добу 2 005 осіб, 264 пацієнти померли.

За добу в Україні зафіксували 9 642 нових випадки ковіду
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні виявили 9 642 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 474 дитини та 313 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 005 осіб. 264 пацієнти померли. Одужали - 6 202 особи. За добу було здійснено 76 509 ( тестувань, зокрема методом ПЛР – 38 738, методом ІФА – 18 275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 496.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 477 190 осіб, одужало – 1 232 209. Від ускладнень захворювання померли 28 697 осіб. Усього було здійснено 7 416 142 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Статистика в регіонах за добу:

  • м. Київ – 999 випадків;
  • Вінницька область – 924 випадки;
  • Волинська область – 176 випадків;
  • Дніпропетровська область – 269 випадків;
  • Донецька область – 286 випадків;
  • Житомирська область – 130 випадків;
  • Закарпатська – 554 випадки;
  • Запорізька область – 307 випадків;
  • Івано-Франківська область – 467 випадків;
  • Київська область – 512 випадків;
  • Кіровоградська область – 46 випадків;
  • Луганська область – 101 випадок;
  • Львівська область – 1 065 випадків;
  • Миколаївська область – 416 випадків;
  • Одеська область – 728 випадків;
  • Полтавська область – 313 випадків;
  • Рівненська область – 235 випадків;
  • Сумська область – 155 випадків;
  • Тернопільська область – 287 випадків;
  • Харківська область – 596 випадків;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Хмельницька область – 253 випадки;
  • Черкаська область – 243 випадки;
  • Чернівецька область – 527 випадків;
  • Чернігівська область – 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в неділю, 14 березня, в Україні провели 17 338 тестувань методом ПЛР і виявили 6 792 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов раніше повідомив, що запровадження локдауну можливе в разі переходу 50-70% областей в "червону зону" за рівнем епідемічної небезпеки. 5 березня Степанов повідомив, що Україна вступила в третю хвилю ковіду, а стрибок захворюваності прогнозується на кінець квітня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також