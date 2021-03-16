За добу в Україні зафіксували 9 642 нових випадки ковіду

За минулу добу в Україні виявили 9 642 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 474 дитини та 313 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 005 осіб. 264 пацієнти померли. Одужали - 6 202 особи. За добу було здійснено 76 509 ( тестувань, зокрема методом ПЛР – 38 738, методом ІФА – 18 275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 496.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 477 190 осіб, одужало – 1 232 209. Від ускладнень захворювання померли 28 697 осіб. Усього було здійснено 7 416 142 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 999 випадків;

Вінницька область – 924 випадки;

Волинська область – 176 випадків;

Дніпропетровська область – 269 випадків;

Донецька область – 286 випадків;

Житомирська область – 130 випадків;

Закарпатська – 554 випадки;

Запорізька область – 307 випадків;

Івано-Франківська область – 467 випадків;

Київська область – 512 випадків;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 1 065 випадків;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 728 випадків;

Полтавська область – 313 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 155 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 596 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 253 випадки;

Черкаська область – 243 випадки;

Чернівецька область – 527 випадків;

Чернігівська область – 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в неділю, 14 березня, в Україні провели 17 338 тестувань методом ПЛР і виявили 6 792 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов раніше повідомив, що запровадження локдауну можливе в разі переходу 50-70% областей в "червону зону" за рівнем епідемічної небезпеки. 5 березня Степанов повідомив, що Україна вступила в третю хвилю ковіду, а стрибок захворюваності прогнозується на кінець квітня.