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У МОЗ назвали кількість утилізованих доз вакцини від COVID-19

Загалом в Україну було завезено 500 тисяч доз вакцини.

У МОЗ назвали кількість утилізованих доз вакцини від COVID-19
Фото: Макс Требухов

Від початку кампанії щеплень від коронавірусу в Україні утилізували 199 невикористаних доз вакцини AstraZeneca (CoviShield).

Про це в ефірі “Суспільного” заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Загалом в Україну було завезено 500 тисяч доз вакцини.

 "Завжди є розливи вакцин. Чи це кір, чи це будь-яка вакцина. І в цій ситуації це також можуть бути розливи. І це передбачено інструкціями. Друге - є чітка норма Міністерства охорони здоров'я: дози надлишкові запропонувати іншим. Значить в кожному конкретному випадку МОЗ проведе розслідування, чому так сталося", - сказала Микичак.

Станом на ранок 15 березня в Україні щеплення отримали 53 155 людей. 

Заступниця міністра повідомила, що МОЗ планує вийти на швидкість вакцинації у 20 тисяч людей на добу. Скільки часу знадобиться, щоб досягти такої швидкості, вона не уточнила.

Нагадаємо, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. 

2 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати від коронавірусу громадських діячів, спортсменів, діячів культури, лідерів релігійних спільнот поза чергою. Це будуть робити з подвійною метою: щоб популяризувати щеплення і щоб не доводилося утилізувати невикористані дози.

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