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Прем'єр Естонії захворіла на COVID-19

Каллас буде перебувати на самоізоляції до одужання.

Прем'єр Естонії захворіла на COVID-19
Фото: mke.ee

Очільницяуряду Естонії Кая Каллас отримала позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.

Про це в понеділок повідомила пресслужба естонського уряду, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Я уважно стежу за своїм здоров'ям і, поки не одужаю, буду перебувати вдома. Я продовжу виконувати обов'язки глави уряду з дому, керувати засіданнями уряду і успішно брати участь в інших робочих нарадах в Естонії можна і віртуально", - зазначила вона.

За її словами, у неї піднялася невисока температура, інших симптомів немає, загальне самопочуття хороше.

Каллас буде перебувати на самоізоляції до одужання.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус. Перед цим, 2 березня Ляшко вакцинувався від коронавірусу препаратом Covishield розробки AstraZeneca індійського виробництва. 

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