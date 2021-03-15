Прем'єр Естонії захворіла на COVID-19

Каллас буде перебувати на самоізоляції до одужання.

Очільницяуряду Естонії Кая Каллас отримала позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.

Про це в понеділок повідомила пресслужба естонського уряду, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Я уважно стежу за своїм здоров'ям і, поки не одужаю, буду перебувати вдома. Я продовжу виконувати обов'язки глави уряду з дому, керувати засіданнями уряду і успішно брати участь в інших робочих нарадах в Естонії можна і віртуально", - зазначила вона.

За її словами, у неї піднялася невисока температура, інших симптомів немає, загальне самопочуття хороше.

Каллас буде перебувати на самоізоляції до одужання.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус. Перед цим, 2 березня Ляшко вакцинувався від коронавірусу препаратом Covishield розробки AstraZeneca індійського виробництва.