Маркарова: "Безвізовий режим зі США - це моя мрія, над якою я працюватиму"

Новий посол України у США Оксана Маркарова, сподівається, що їй вдасться домогтися підписання безвізового режиму між Україною та Сполученими Штатами.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

"Це моя мрія – безвізовий режим між США та Україною. Пам’ятаю, коли ми активно працювали над запровадженням безвізу з ЄС, дуже багато хто вважав, що це нереально, що Україні не вдасться запровадити увесь необхідний перелік реформ. Багато хто говорив, що українців у Європі боятимуться, адже ті можуть порушувати режим і назавжди оселитися у Європі. Думаю, якраз безвіз із ЄС – дуже гарний приклад, який може показати й нашим американським колегам, що усі страхи, пов’язані з нашою державою, є абсолютно марними", - сказала посол..

Разом з тим вона наголоила, що для досягнення цієї мети в першу чергу слід створити спільну зі США дорожню карту.

"Знаю, що отримання безвізу зі США це дуже довга і складна історія. Тут ми маємо домогтися створення спільної дорожньої карти і виконати її – так само, як це було із Євросоюзом. Однак це, як я вже казала, моя мрія, над втіленням якої я разом із МЗС працюватиму", – зазначила Маркарова.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року голова МЗС Дмитро Кулеба запропонував кандидатуру Маркарової на посаду посла України в США. У грудні голова МЗС зазначив, що вірчі грамоти Маркарова має вручати вже новому президенту США, тому вступить на свою посаду вже після інавгурації Байдена. Він також наголосив, що впевнений у тому, що ексміністерка фінансів стане ефективним послом в США і буде "не просити гроші, а шукати". 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом.

Маркарова працювала в Міністерстві фінансів із березня 2015 року. 29 квітня 2016 року вона була призначена на посаду першої заступниці міністра фінансів, а 8 серпня 2016 року – урядовою уповноваженою із питань інвестицій. Після звільнення глави Мінфіну Олександра Данилюка 7 червня 2018 року Маркарова була призначена виконувачкою обов'язків міністра, а 22 листопада 2018 року – очолила міністерство.