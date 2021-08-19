​За п'ять років у Європі побувало вдвічі більше українців, ніж на курортах Єгипту та Туреччини

За останні п’ять років у країнах Європейського Союзу побувало вдвічі більше українців, ніж на курортах Єгипту, Туреччини та інших країн.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг" до Дня Незалежності, яке має на меті визначити особливості мислення та позиції нового покоління українців, яке виросло після розпаду СРСР.

9% опитуваних їздили до Європи багато разів, 21% - декілька, 70% – ніколи. У той же ча на курорти їздили 3%, 13% і 84% відповідно. В країни СНД також їздять рідко - 87% українціі там не були ніколи.

Зазначається, що найчастіше подорожує Покоління Незалежності. Так, у Європі побували половина з тих, кому 25-30 років, і більше третини з тих, кому 16-24. Також з Покоління Незалежності часто їздять по Україні - більше 60%. Однак, навіть серед них більше 70% ніколи не були на курортах, та більше 80% - в країнах СНД.

Мешканці Києва частіше їздять і до Європи, і на курорти, і до країн СНД. Також часто до Європи їздять мешканці західних областей, особливо закарпатці – 62% з яких сказали, що їздили в країни ЄС. А до країн СНД найчастіше мандрують одесити та мешканці прикордонних з Росією областей – Луганська, Харківська, Сумська.

16% українців ніколи не виїжджали зі свого населеного пункту за останні п’ять років. Це більшою мірою бідні, старші та мешканці сіл. Третина були у іншому місті або селі України один чи декілька разів, половина – їздять часто Україною.

Згідно з опитуванням, найбільш цікаві сфери для українців це подорожі, спорт, здоровий спосіб життя, музика та саморозвиток - їх обрали від чверті до третини респондентів. Найменше українців цікавить мода (всього 3%), не дуже привертають увагу – релігія, історія, політика (8-9%). Помірний рівень цікавості щодо екології, кулінарії, технологій, економіки та кіно (12-19%).

Покоління Незалежності також найбільше цікавить спорт, подорожі, музика та саморозвиток. Характерно, що музика найбільш цікава для молоді 16-24 років. З віком зростає важливість здорового способу життя: серед тих, кому від 40 років, його обирали близько 40%. Чоловікам більш цікавий спорт (48%), жінкам – подорожі (39%), кулінарія (26%) і здоровий спосіб життя (36%). Можна також сказати, що жінки більше піклуються про своє здоров’я, вони частіше проходять медогляд, ніж чоловіки (найчастіше це роблять жінки у віці 23-30 років). Але в цілому половина українців відповіли, що не ходять на медогляди, а звертаються до лікаря лише коли щось турбує.

Найстаршим (61+) також цікавіша політика та економіка (18%), що майже зовсім не цікавлять наймолодших (всього 4-10%). Також після 50 років у сферу інтересів частково входить релігія (12%). Ще з віком зростає цікавість до екології – як сферу інтересів її обирають 20-26% з тих, кому за 50 років. Натомість після 50 років втрачається інтерес до технологій.

Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та Євросоюзом, який дозволяє українцям перебувати на території країн ЄС не більше 90 днів протягом 180-денного періоду. Також громадяни України зможуть відвідати за біометричним паспортом ще чотири держави, що входять у шенгенську зону, але не перебувають у складі Євросоюзу: Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.