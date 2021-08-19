Італія скликає саміт G20 через ситуацію в Афганістані

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зараз працює над організацією позачергового саміту "Великої двадцятки" (G20) у зв'язку з ситуацією в Афганістані після захоплення влади радикальним рухом "Талібан".

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, цього року Італія головує у G20. Саміт планується провести у жовтні в Римі. Очікується, що Драгі обговорить це питання з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер.

Раніше президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови домовилися про організацію наступного тижня віртуального саміту G7 для обговорення теми Афганістану.

Нагадаємо, таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану. В неділю "Талібан" зайшов у передмістя Кабула, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення. Інші держави масово евакуюють своїх громадян.

Президент Афганістану Ашраф Гані поїхав з країни. Перший віцепрезидент, ексголова розвідки країни Амрулла Салех заявив, що після втечі Гані він є главою держави і закликав до спротиву талібам.

Президент США Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США. Пентагон пообіцяв впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула.