У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
ГоловнаСвіт

Італія скликає саміт G20 через ситуацію в Афганістані

Зустріч планується провести у жовтні в Римі.

Італія скликає саміт G20 через ситуацію в Афганістані
Маріо Драгі
Фото: www.ultimenotizie.tv

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зараз працює над організацією позачергового саміту "Великої двадцятки" (G20) у зв'язку з ситуацією в Афганістані після захоплення влади радикальним рухом "Талібан".

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, цього року Італія головує у  G20. Саміт планується провести  у жовтні в Римі.  Очікується, що Драгі обговорить це питання з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер.  

Раніше президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови домовилися про організацію наступного тижня віртуального саміту G7 для обговорення теми Афганістану.

Нагадаємо, таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану. В неділю "Талібан" зайшов у передмістя Кабула, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення. Інші держави масово евакуюють своїх громадян.

Президент Афганістану Ашраф  Гані поїхав з країни. Перший віцепрезидент, ексголова розвідки країни Амрулла Салех заявив, що після втечі  Гані він є главою держави і закликав до спротиву талібам.

Президент США Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США. Пентагон пообіцяв впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також