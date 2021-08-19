У США з вересня почнеться ревакцинація від ковіду, третій укол робитимуть через вісім місяців після другого

"Правило просте: через вісім місяців після другої дози робіть підсилювальне щеплення".

Уряд Сполучених Штатів Америки вирішив з вересня почати ревакцинацію від коронавірусної хвороби. Третє щеплення, так званий "бустер", робитимуть через вісім місяців після другого.

Про це сказав президент США Джо Байден під час виступу в Білому домі.

"Правило просте: через вісім місяців після другої дози робіть підсилювальне щеплення", - сказав Байден.

It’s simple: Eight months after your second shot, get your booster shot. pic.twitter.com/Vg6kc6RPcy — President Biden (@POTUS) August 19, 2021

Програму ревакцинації почнуть з 20 вересня, коли право на бустерне щеплення отримають ті, хто вакцинувався до 20 січня 2021 року.

"Якщо ви отримали другий укол 15 лютого, ви зможете отримати бустерне щеплення 15 жовтня. Якщо другий укол був 15 березня, звертайтесь за бустерним щепленням з 15 листопада. І так далі", - пояснив Байден.

Додаткові щеплення будуть безкоштовними, їх проводитимуть у 80 тисячах вакцинальних пунктах по всій країні.

Як повідомляє "Голос Америки", медичний радник Байдена доктор Ентоні Фаучі під час цього брифінгу пояснив, що рівень антитіл до коронавірусу з часом зменшується, а для захисту від дельта-штаму він має бути високим.

Два тижні тому глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус закликав багаті країни не робити треті щеплення в умовах, коли в бідних країнах не вистачає вакцин. Байден на це відповів: "Ми можемо одночасно дбати про Америку і допомагати всьому світу".

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України поки що не планує робити підсилювальне щеплення від коронавірусу. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін нещодавно сказав, що базовий сценарій - повний курс ревакцинації через рік.