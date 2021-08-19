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В Україні за добу підтвердили понад 1,5 тис. нових випадків ковіду

Учора проти COVID-19 вакциновано 120 004 людини.

В Україні за добу підтвердили понад 1,5 тис. нових випадків ковіду
Фото: Анастасія Власова/hromadske

За минулу добу, 18 серпня, в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 90 дітей і 35 медпрацівників.

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 665 осіб, від коронавірусу одужали 898 пацієнтів, 32 людини від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 270 226 осіб, одужали від коронавірусу 2 199 118 людей, від ускладнень захворювання померли 53 368 пацієнтів.

Учора проти COVID-19 вакциновано 120 004 людини. Одну дозу отримало 62 714 осіб, повністю імунізовано 57 290 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей, з них отримало одну дозу 4 914 253 людини, повністю імунізовано 2 908 748 людей. Загалом проведено 7 823 001 щеплення.

Як повідомляли, у дитячому центрі "Молода гвардія" в Одесі зареєстровано 60 випадків інфікування коронавірусною хворобою - 50 дітей і 10 вожатих. У 33 вихованців попередньо підтвердили штам дельта.

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