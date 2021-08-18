За добу в Україні зафіксували 1 447 нових випадків ковіду

За добу 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 104 дитини та 38 медпрацівників. Раніше понад 1400 випадків ковіду за добу фіксували близько двох місяців тому.

Госпіталізовано за добу 677 осіб. 40 пацієнтів померли. Одужало – 712 осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу протестовано: методом ПЛР – 27 053 особи, методом ІФА – 9 171, експрестестами – 24 430 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 268 666 осіб, одужало – 2 198 220. Від ускладнень захворювання померли 53 336 людей.

Загалом було здійнено 11 726 235 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що черговий пік захворюваності на ковід в Україні, як і 2020 року, припаде на жовтень-листопад.

Центр громадського здоров'я рекомендує вакцинуватися від ковіду, незалежно від того, хворіла людина чи ні. Зазначається, що набутий природним шляхом імунітет не гарантує того, що людина не захворіє знову на цю інфекцію, і важкість нового захворювання не залежить від того, як людина хворіла на COVID-19 раніше. Натомість імунітет, який розвивається після вакцинації, може забезпечити надійніший захист.

Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. Якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.

Станом на ранок 17 серпня в Україні щеплення від ковіду отримали майже 4,8 млн людей, в тому числі повний курс із двох уколів - 2,8 млн.