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МОЗ хоче зменшити назад інтервал між дозами AstraZeneca

Рішення очікується до кінця місяця.

МОЗ хоче зменшити назад інтервал між дозами AstraZeneca
Фото: facebook/Руслан Марцінків

Міністерство охорони здоров'я звернулося до Національної технічної групи експертів з імунізації за рекомендаціями щодо зменшення інтервалу між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розказав головний санітарний лікар Ігор Кузін, коментуючи скорочення інтервалу для вакцини CoronaVaс.

"Стосовно вакцини AstraZeneca ситуація не така однозначна. Є доволі різні дослідження, які демонструють різну ефективність при різних схемах. Ми звернулися до НТГЕІ з метою перегляду інтервалу між дозами AstraZeneca в бік скорочення цього інтервалу. Скоріш за все, або в середині, або наприкінці серпня ми отримаємо вже відповідь від НТГЕІ: чи буде рекомендовано це скорочення чи ні", - сказав він.

Нагадаємо, що у березні на фоні дефіциту вакцин Міністерство охорони здоров'я вирішило збільшити інтервал між дозами вакцини AstraZeneca з 28 днів до 90 днів.

Тепер вакцин в Україні достатньо, і при цьому почалося поширення більш заразного дельта-штаму коронавірусу SARS-CoV-2.

Вакцину AstraZeneca (включно з Covishield) в Україні отримали 878 тисяч осіб (майже 18,5% від загальної кількості вакцинованих).

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