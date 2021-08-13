Донором нирки для 25-річного чоловіка став рідний батько.

Медики Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська 10 серпня провели першу в регіоні родинну трансплантацію нирки.

Для 25-річного чоловіка, який з 2017 року перебував на програмному гемодіалізі, донором нирки став рідний батько. повідомляє пресслужба МОЗ.

Трансплантація відбулася завдяки співпраці з лікарями клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Власне оперативні втручання були проведені за участі фахівців обох закладів.

Фото: moz.gov.ua

Нині стан реципієнта і донора стабільний. Вони перебувають під цілодобовим наглядом команди лікарів.

Трансплантацію було проведено коштом держбюджету в межах пілотного проекту Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, у квітні в Україні вперше за 13 років пересадили кістковий мозок від родича. З 2008 року пацієнтів відправляли на операції за кордон.