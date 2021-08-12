У Житомирській області зафіксували першу смерть від дельта-штаму коронавірусу

Житомирський обласний лабораторний центр повідомив про виявлення 20 випадків інфікування дельта-штамом коронавірусу. Одна пацієнтка померла.

Про це йдеться у фейсбуку центру з посиланням на заступника директора Юрія Лутая.

"Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам «Delta», підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров’я (м.Київ). Хворі виявлені в декількох населених пунктах області, зокрема в Житомирі, Новограді-Волинському, Лугинах тощо. Одна хвора померла. Двоє хворих громадян прибули із Росії та Туреччини", - повідомив він.

Лутай підкреслив, що найкращим захистом від дельти є вакцинація.

"Ми закликаємо населення області проявити громадянську свідомість і йти на пункти щеплення. Кожен, хто вакцинується, внесе свій вклад в боротьбу з епідемією і не дасть вірусу можливості поширюватись і далі. Будь-яка вакцина, яка є сьогодні в Україні, добре працює і проти штаму «Delta», який стає домінуючим у всьому світі. Адже за статистикою Міністерства охорони здоров’я 99% тих, хто захворів на COVID-19, були невакцинованими", - зазначив Лутай.

Нагадаємо, що протягом 11 серпня в Житомирській області зареєстрували 41 новий випадок коронавірусу, одна людина померла.

Загалом по Україні виявили 1247 випадків, 24 хворих померли.