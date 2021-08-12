Розвідка США не дійшла остаточних висновків про походження COVID-19

Версій дві: витік з лабораторії і природна передача від тварин до людей.

Американська розвідка не дійшла остаточних висновків щодо походження коронавірусу SARS-CoV-2, який призвів до пандемії.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на власні джерела.

Вони стверджують, що після трьох місяців вивчення даних розвідувальне співтовариство все ще схиляється до двох теорій: вірус або виник в лабораторії Уханьського інституту вірусології, або природним чином перейшов до людей від тварин.

У травні президент Джо Байден наказав спецслужбам США подвоїти зусилля з розслідування походження вірусу, включно з можливістю того, що він міг просочитися з Уханьської лабораторії, і доповісти йому протягом 90 днів. Цілком можливо, що проєкт доповіді може піддатися значним змінам в ході часу, що залишився, відпущеного на вивчення всього масиву інформації.

Нагадаємо, у липні директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс припустив, що походження коронавірусу може залишитися невідомим.

В березні 2021 року спільне дослідження Всесвітньої організації здоров'я та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Експерти дійшли висновку, що найближчий родич коронавірусу, який призвів до пандемії у 2020-2021 роках, дійсно знайдено в кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, мусила бути проміжна ланка.