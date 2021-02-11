Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ

Звідки ж взявся ковід? До річниці епідемії коронавірусу в Україні розбираємося у різних версіях, конспірологічних та не дуже.

Ринок закритий з 1 січня 2020-го. Більше року знадобилося для того, аби експерти міжнародної групи фахівців ВООЗ, що розслідують походження SARS-CoV-2, вперше відвідали місце, з якого ймовірно почалася пандемія. Проте таємницю походження ковіду так і не вдалося розкрити. Ба більше — нові факти ще сильніше можуть заплутати науковців.

Рік тому українці спостерігали, як у далекій китайській провінції Хубей набирала обертів пандемія ковіду. У столиці цієї провінції, Ухані, блокувалися на вхід і вихід цілі квартали, вулиці мили дезрочинами і пришвидшеними темпами розгортали мобільні госпіталі. Вважається, що саме в цьому місті зародився коронавірус SARS-CoV-2 — серед перших 41 хворих 27 людей мали безпосередній контакт з уханським ринком морепродуктів , де зокрема продавали також кажанів, змій, панголінів тощо. Вчені припускають, що від цих тварин люди заразилися ковідом.

Фото: EPA/UPG Пацієнти в своїх палатах у імпровізованій лікарні міста Ухань, провінція Хубей, 18 лютого 2020 р.

Дні, з яких усе почалося

23 січня 2020 року голова Китаю Сі Цзіньпін закрив на карантин місто Ухань через стрімке поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2. Ці дії стали першим серйозним сигналом для інших держав розпочати впроваджувати власні протиепідемічні заходи у аеропортах та на кордонах, особливо у країнах, що межують з КНР.

Однак, як з’ясувалося згодом, було вже запізно, адже перші випадки захворювання почали ще раніше фіксувати у всьому світі — 13 січня у Таїланді, 15 січня у Японії, 20 січня у США, 24 січня одразу три випадки у Франції і так далі. До кінця січня 2020-го на COVID-19 захворіло більше 10 тисяч людей, 200 з яких померли.

Наприкінці 2020-го року видання The New York Times опублікувало хроніку 25 днів, які передували рішенню китайського лідера заблокувати Ухань на карантин. Матеріал був створений на основі офіційних документів уряду КНР, внутрішніх джерел журналістів, наукових досліджень, а також цензурованої публічної інформації. Автори розповіли, що китайські вчені вже у грудні знали про стрімке поширення нового вірусу, але їх ніхто не слухав, а політики тривалий час не хотіли бити тривогу. Коли китайська влада почала вводити перші карантинні обмеження та інформувати решту світу про небезпеку SARS-CoV-2, вже минуло кілька тижнів після того, як науковці виявили коронавірус та описали його геном.

Фото: xinhuanet.com

Через чотири дні після того як Ухань закрили на карантин, інформаційне агентство «Сіньхуа» повідомило, що науковці Китайського центру контролю та профілактики хвороб зібрали 585 різних зразків довкілля з уханського ринку морепродуктів і виявили, що 33 з них мають сліди білків нового коронавірусу. Своєю чергою, тридцять один зразок з тридцяти трьох вчені взяли з місця, де продавали диких тварин. Часто їх незаконно виловлювали у природі і забивали безпосередньо перед покупцем.

Коли ринок визначили як ймовірне джерело розповсюдження інфекції, вченим стало простіше вибудовувати теорії, звідки ж вона взялася. Вірусологиня та технічна директорка ВООЗ з питань COVID-19 Марія ван Кергове у коментарі The Guardian говорила, що за клінічними проявами хвороби у пацієнтів було одразу зрозуміло, що спалахи нетипової пневмонії викликає новий коронавірус тваринного походження. На основі генетичних досліджень, вчені виявили зв’язок між SARS-CoV-2 та коронавірусами відомими раніше. Наприклад, епідемію тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС, англійською SARS) у 2002 році спричинив коронавірус, який через 15 років науковці виявили у кажанів. Однак оскільки взимку кажани залягають у сплячку, а подібні хвороби можуть переносити й інші дикі тварини, які продавалися на уханському ринку, підозри почали падати на панголінів та змій.

Досі чітких доказів того, що SARS-CoV-2 міг перекинутися від тварин людям, немає. Так само як немає чітко вибудованого ланцюжка передачі — науковці припускають, що між дикими тваринами з ринку і людиною має все ж бути «проміжна ланка». Саме через те, що походження коронавірусу лишається загадкою, у світі почали циркулювати інші версії. Наприклад, про те, що вірус штучно створили в китайських лабораторіях, звідки він якимось чином «витік». Або про те, що ковід насправді вперше з’явився не в Китаї, а в Ухань SARS-CoV-2 потрапив через заморожені продукти.

З’ясувати правду мають розслідувачі ВООЗ, які прибули в Китай 14 січня. Однак не все так просто.

Фото: EPA/UPG

Місія ВООЗ. Чи здійсненна?

Це не перша місія ВООЗ до Китаю. Влітку 2020-го експерти мали дослідити як Китай реагував на спалах коронавірусу. Але тоді ВООЗ так і не вдалося відвідати Ухань.

Другий виїзд експертів ВООЗ до Китаю супроводжувався скандалами. Тривалий час китайська влада не видавала вченим дозволу на в’їзд. Знадобилося кілька тижнів та великий розголос, аби комісія ВООЗ змогла потрапити в Ухань. Після того як вчені провели ще два тижні на карантині, 28 січня вони зрештою розпочали свою роботу. Керівництво ВООЗ при цьому багато разів наголошувало в медіа, що метою даної поїздки є не пошук винних, а виключно наукові дослідження, які дозволять уникнути подібних випадків в майбутньому.

Звісно, визначити джерело інфекції експертам ВООЗ у Китаї навряд чи вдасться. По-перше, тому що минуло вже надто багато часу — більше року з часу початку пандемії в світі. По-друге, тому що ринок в Ухані, з якого все почалося, швидше за все був неодноразово продезинфікований, а отже жодних слідів заражених кажанів чи панголінів там немає. По-третє, тому що досліджувати щось у Китаї без участі самого Китаю неможливо.

Влада робить усе, аби продемонструвати світу ідеальну картинку та відволікти увагу від КНР. Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив усі дослідження про походження ковіду. Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомила про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у «пошуку приводів для розбрату».

Фото: EPA/UPG Акція на підтримку журналістки Жань Жан, засудженої до чотирьох років в'язниці, Гонконг, 28 грудня .

Китай вже тривалий час розповсюджує різні теорії походження ковіду. Є парочка навіть таких, яким можна повірити. Наприклад, те, що вірус походить не з Уханю, відповідно, джерело зараження може бути не в КНР. Нещодавно на сайті одного з найбільшого репозиторію наукових досліджень та статей SSRN (Social Science Research Network) з’явився матеріал групи вчених, які стверджували, що до того як потрапити в Китай, вірус міг поширюватися в Індії. Після розголосу наукової спільноти статтю швидко видалили, а з людьми, які її опублікували, так і не вдалося зв’язатися.

Ще одна теорія, яку підтримував Китай, була про те, що коронавірус дістався до країни через заморожені продукти, зокрема лосось. Через заяву старшого епідеміолога Центру контролю та профілактики хвороб Зена Ґуанґа, що сліди SARS-CoV-2 були виявлені на обробних дошках для риби на оптовому ринку, почалася паніка і серед постачальників лосося, і серед рестораторів. Лосось вилучили з полиць великих супермаркетів Пекіна. Але згодом китайські чиновники все ж визнали, що імпортний лосось не міг стати причиною розповсюдження коронавірусу.

Комісія ВООЗ взяла до уваги версію про те, що пандемія могла початися не в Ухані, але, здається, лиш заради того, щоб влада КНР допустила вчених в країну. Втім, інші версії виглядали ще менш переконливо і більш конспірологічно. Наприклад, про те, що насправді ковід має італійське походження, а не китайське, або про те, що у КНР коронавірус завезли американські військові.

Однак вченим вкрай важливо побачити місця, де все почалося. Протягом 12 днів у Китаї місія ВООЗ відвідала ринки живих тварин в Ухані, лікарні, різні центри контролю за захворюваннями та лабораторії, зокрема Уханський інститут вірусології, де досліджували коронавіруси кажанів.

Фото: www.npr.org

Не біологічна зброя. Точно-точно?

Експерти ВООЗ вже розповіли про деякі попередні дані, які їм вдалося зібрати у Китаї. Зокрема те, що коронавірус не походить з лабораторії. Після відвідування Уханського інституту вірусології керівник групи ВООЗ Петер Бен Ембарек повідомив, що враховуючи усі протоколи безпеки, вкрай малоймовірно, що вірус міг поширитися через витік з лабораторій.

Перші припущення про те, що коронавірус має лабораторне походження, з’явилися після березневої публікації The Washington Times. У ній колишній офіцер ізраїльської розвідки та доктор в галузі медичної мікробіології Тель-Авівського університету Дані Шогама заявив, що Уханський інститут вірусології досліджує різні небезпечні віруси. Пізніше редакція оновила публікацію додавши, що немає доказів того, що вірус саме виготовляли в лабораторії, а не лише вивчали.

Пізніше про те, що коронавірус розробляли в лабораторії в Ухані, заявив екс-голова Державного департаменту США Майк Помпео. Він розповів, що американська розвідка навіть має докази і продовжує збирати додаткову інформацію на підтримку цієї версії. Але жодних фактів так і не представив.

Фото: EPA/UPG Дерсекретар США Майк Помпео під час прес-брифінгу щодо поширення коронавірусу, Вашингтон, 05 березня 2020.

Про те, як влаштована лабораторія в Ухані, де вивчають найбільш патогенні мікроорганізми, ще у 2017 році писав науковий журнал Nature. Зокрема, у кабінетах для досліджень діють заходи найвищого, четвертого, рівня захисту біологічної безпеки. Це означає, що усі працівники зобов’язані носити всередині засоби індивідуального захисту, митися в душі перед виходом назовні, а сама будівля оснащена спеціальними фільтрами для води, повітря та різних відходів. Крім того лабораторія здатна встояти під час семибальних землетрусів. У 2020-ому публікацію оновили додавши дисклеймер, що немає жодних доказів того, що ковід поширився з цієї лабораторії. У ВООЗ це також підтвердили.

Але все ж експерти ВООЗ не змогли визначити, як коронавірус потрапив на ринок в Ухані. Вони також не знають, яка тварина могла стати «проміжною» між кажанами, які є природним джерелом вірусу, та людиною. Адже найближчий родич таких кажанів мешкає за тисячі кілометрів від Уханю. Крім цього, один з учасників місії зоолог Петер Дашак розповів в коментарі Bloomberg, що на початку пандемії багато людей хворіли або безсимптомно, або з легким кашлем, що не відрізнявся від звичайної застуди. Таким чином шляхи передачі можуть бути більш заплутаними і складними, ніж припускали вчені. Враховуючи ці дані, може знадобитися не один рік, щоб з’ясувати правду про походження хвороби, яка охопила планету менш ніж за кілька місяців.