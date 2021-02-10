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Кабмін заборонив російську вакцину від ковіду

Забороняється реєструвати вакцини або інші медичні препарати, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, які розроблені чи виготовлені на території Росії.

Кабмін заборонив російську вакцину від ковіду
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів заборонив реєструвати і використовувати російську вакцину від COVID-19 на території України.

Відповідна постанова Кабміну оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, забороняється реєструвати вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати, спрямовані на боротьбу з COVID-19, які розроблені чи виготовлені на території Росії.

Постачання та перевірка вакцини інших виробників регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках механізму COVAX.

Нагадаємо, китайська компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

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