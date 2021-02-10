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У Києві за добу від ковіду одужало вчетверо більше людей, ніж захворіло

Госпіталізували 53 пацієнтів, 15 людей померли.

У Києві за добу від ковіду одужало вчетверо більше людей, ніж захворіло
Відділення для хворих на коронавірус у столичній лікарні №7.
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві за минулу добу виявили 297 хворих на коронавірус, померли 15 людей, одужали 1 295 пацієнтів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його даними, коронавірус діагностували у 157 жінок віком від 18 до 88 років, 123 чоловіка віком від 22 до 94 рокiв, 10 дівчаток віком від 3 до 16 років та 3 хлопчик від 3 до 17 років.

До лікарень госпіталізували 53 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (66), Деснянському (54) та Дніпровському (43) районах.

Від початку пандемії у столиці підтвердили вже 130 864 випадки коронавірусу.  2 473 пацієнти померли, подолали хворобу 82 684 мешканці Києва.

Як повідомляли, в Україні за добу виявили 3 409 нових випадків ковіду, одужали 7 768 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків - в Івано-Франківській області, Києві, а також на Вінниччині.

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