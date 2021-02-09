Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Розвиток захворюваності на ковід в Україні залежатиме від ситуації в західних областях, - НАН

Вчені спрогнозували ситуацію до кінця лютого.

Розвиток захворюваності на ковід в Україні залежатиме від ситуації в західних областях, - НАН
Фото: EPA/UPG

Середня добова кількість нових випадків коронавірусної хвороби в Україні становитиме близько 3,5 тисяч протягом 9-15 лютого та 3 272 випадків протягом 16-22 лютого.

Про це свідчать дані Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, оприлюднені на сайті Національної академії наук України.

У НАН констатують, що показники поширення епідемії коронавірусу в Україні за останні два тижні продовжили зниження, хоча швидкість зниження кількості нових випадків впала майже до нуля. Середня кількість нових випадків знизилася до 3 644 на день і до кінця лютого далі знижуватиметься.

За даними вчених, подальший розвиток захворюваності в Україні буде залежати від динаміки в західних регіонах.

Фото: nas.gov.ua

Зростання кількості нових випадків спостерігається у п’яти областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій області. Найскладніша ситуація в Івано-Фраківській області, на яку припадає 11% всіх нових випадків коронавірусу в Україні.

Окрім того, продовжує зменшуватися кількість летальних випадків, незважаючи на локальне збільшення в офіційній статистиці, що викликане затримками наповнення реєстру.

"Спостережувана летальність незначно зросла і почала перевищувати 2% від кількості нових виявлень. Середній вік смерті досяг нового максимуму", - повідомляють у НАН.

Частка нових хворих, для яких хвороба мала летальні наслідки, та динаміка наповнення даних про неї
Частка нових хворих, для яких хвороба мала летальні наслідки, та динаміка наповнення даних про неї

Середній вік за категоріями інфікованих
Середній вік за категоріями інфікованих

Харківська область є однією з найгірших у реєстрації смертності від коронавірусу. Натомість Київ і Чернівецька область - серед найкращих за цим показником.

Також вчені констатують, що в Україні на тлі відкриття шкіл збільшилась частка дітей серед виявлених хворих COVID-19.

Раніше НАНУ прогнозувала повільне згасання захворюваності на COVID-19 в Україні наприкінці січня.

Сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що тижнева захворюваність на ковід в Україні продовжує знижуватися. Так само зменшується кількість госпіталізацій.

Тижнева захворюваність на ковід в Україні продовжує знижуватися, - Степанов

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також