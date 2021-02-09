Розвиток захворюваності на ковід в Україні залежатиме від ситуації в західних областях, - НАН

Середня добова кількість нових випадків коронавірусної хвороби в Україні становитиме близько 3,5 тисяч протягом 9-15 лютого та 3 272 випадків протягом 16-22 лютого.

Про це свідчать дані Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, оприлюднені на сайті Національної академії наук України.

У НАН констатують, що показники поширення епідемії коронавірусу в Україні за останні два тижні продовжили зниження, хоча швидкість зниження кількості нових випадків впала майже до нуля. Середня кількість нових випадків знизилася до 3 644 на день і до кінця лютого далі знижуватиметься.

За даними вчених, подальший розвиток захворюваності в Україні буде залежати від динаміки в західних регіонах.

Фото: nas.gov.ua

Зростання кількості нових випадків спостерігається у п’яти областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій області. Найскладніша ситуація в Івано-Фраківській області, на яку припадає 11% всіх нових випадків коронавірусу в Україні.

Окрім того, продовжує зменшуватися кількість летальних випадків, незважаючи на локальне збільшення в офіційній статистиці, що викликане затримками наповнення реєстру.

"Спостережувана летальність незначно зросла і почала перевищувати 2% від кількості нових виявлень. Середній вік смерті досяг нового максимуму", - повідомляють у НАН.

Частка нових хворих, для яких хвороба мала летальні наслідки, та динаміка наповнення даних про неї

Середній вік за категоріями інфікованих

Харківська область є однією з найгірших у реєстрації смертності від коронавірусу. Натомість Київ і Чернівецька область - серед найкращих за цим показником.

Також вчені констатують, що в Україні на тлі відкриття шкіл збільшилась частка дітей серед виявлених хворих COVID-19.

Раніше НАНУ прогнозувала повільне згасання захворюваності на COVID-19 в Україні наприкінці січня.

Сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що тижнева захворюваність на ковід в Україні продовжує знижуватися. Так само зменшується кількість госпіталізацій.

Тижнева захворюваність на ковід в Україні продовжує знижуватися, - Степанов