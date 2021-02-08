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Зеленський про вакцину "Sputnik V": "Громадяни України не кролики, експериментувати не маємо права"

"Ніякої офіційної інформації про ефект у 91% немає".

Зеленський про вакцину "Sputnik V": "Громадяни України не кролики, експериментувати не маємо права"
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі немає підтвердження ефективності російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, тому не варто експериментувати із щепленням на громадянах України.

Про це він заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Ніякої офіційної інформації про ефект у 91% немає, ми розуміємо, і від ВООЗ і від різних спеціалістів, не існує... Голова ВООЗ наголошував на небезпеці фейк-ньюз... Ніякого підтвердження Suputnik-V, те, що вона гарантовано дає результат, - немає", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна домовляється про постачання вакцин з провідними виробниками, які затверджені світом.

"Громадяни України - громадяни, люди, точно не кролики. На них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися з провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і які дають серйозний позитивний результат", - зазначив президент.

Нагадаємо, напередодні Угорщина першою в Євросоюзі схвалила застосування так званої "вакцини" Sputnik V російського виробництва.

Другого лютого один з найвідоміших медичних журналів The Lancet опублікував попередні результати третьої фази клінічних досліджень російської вакцини "Спутнік V". Повідомляється, що ця розробка має 91,6% ефективності проти COVID-19. Чи зможе вакцина потрапити в Україну і чи дійсно вона безпечна, читайте в матеріалі LB.ua.

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