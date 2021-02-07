За добу в Україні виявили 3 370 нових випадків ковіду, одужало 2 297 осіб

За минулу добу, 6 лютого в Україні зафіксовано 3 370 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників.
Про це повідомили у пресслужба МОЗу.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 869 осіб, летальних випадків – 81, одужало – 2 297 осіб.
За добу здійснено 19 500 тестувань: методом ПЛР – 15 690 і методом ІФА – 3 810.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 197 випадків;
- Вінницька область – 184 випадки;
- Волинська область – 48 випадків;
- Дніпропетровська область – 198 випадків;
- Донецька область – 188 випадків;
- Житомирська область – 137 випадків;
- Закарпатська область – 169 випадків;
- Запорізька область – 86 випадків;
- Івано-Франківська область – 454 випадки;
- Київська область – 176 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 33 випадки;
- Львівська область – 202 випадки;
- Миколаївська область – 118 випадків;
- Одеська область – 212 випадків;
- Полтавська область – 37 випадків;
- Рівненська область – 73 випадки;
- Сумська область – 134 випадки;
- Тернопільська область – 117 випадків;
- Харківська область – 164 випадки;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 97 випадків;
- Черкаська область – 20 випадків;
- Чернівецька область – 185 випадків;
- Чернігівська область – 85 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 244 849 осіб, одужало 1 073 046 осіб, летальних випадків – 23 597 і проведено 6 391 722 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, 5 лютого в Україні було зафіксовано 4 310 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізовано 1 884 осіб, летальних випадків – 129, одужало 7 158 осіб.