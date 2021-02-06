Вакцинацію українських військових від ковіду мають розпочати наприкінці лютого

Першими щеплять військовослужбовців, які стримують збройну агресію Російської Федерації на Донбасі.

Вакцинацію від COVID-19 у Збройних Силах України мають розпочати наприкінці лютого

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків командувача Медичних сил полковник медичної служби Сергій Халік, йде на сайті Міністерства оборони.

“Під час першого етапу вакцинації у Збройних Силах щеплення отримають військовослужбовці, які стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”, – зазначив Халік.

А також: особи, які невдовзі плануються на ротацію; військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та також медичний персонал

Імунізація від COVID-19 має проводитися за згодою особи спеціальними бригадами з вакцинування, що вже пройшли відповідну сертифікацію.