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Сьогодні окупанти стріляли поблизу Водяного

5 лютого збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню.

Сьогодні окупанти стріляли поблизу Водяного
Фото: pravda.com.ua

Протягом минулої доби, 5 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомив пресцентр ООС.

Неподалік Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також, поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2. Неподалік Світлодарська окупанти вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Водяного, що на Приазов'ї - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 6 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу з боку російських найманців на Донбасі отримав поранення український військовослужбовець.

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