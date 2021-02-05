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За добу окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед українських захисників немає.

За добу окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом поточної доби, 5 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі  зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також, поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, яким здійснено дистанційне мінування позицій Об’єднаних сил міною ПОМ-2.

В районі відповідальності угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета в районі населеного пункту Богданівка.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, п російські диверсанти на Донбасі знищують елементи систем відеоспостереження, щоб приховати дії окупаційних військ в "сірій зоні" і уникнути відповідальності за порушення Мінських домовленостей.

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