За добу окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом поточної доби, 5 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також, поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, яким здійснено дистанційне мінування позицій Об’єднаних сил міною ПОМ-2.

В районі відповідальності угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета в районі населеного пункту Богданівка.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, п російські диверсанти на Донбасі знищують елементи систем відеоспостереження, щоб приховати дії окупаційних військ в "сірій зоні" і уникнути відповідальності за порушення Мінських домовленостей.