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Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
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​На Запорізькій ТЕС сталося аварійне відключення енергоблоку через протікання масла

На даний час в роботі знаходяться третій та четвертий енергоблоки.

​На Запорізькій ТЕС сталося аварійне відключення енергоблоку через протікання масла
Запорізька ТЕС
Фото: http://envim.info

На Запорізькій тепловій електростанції у місті Енергодар сталося аварійне відключення першого енергоблоку.

Про це повідомляється на сайті Енергодарської міської ради.

"Сьогодні, 5 лютого, о 10:50 відбулося аварійне відключення енергоблоку №1 ДТЕК Запорізька ТЕС через протікання масла на ТГ-1", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час в роботі знаходяться третій та четвертий енергоблоки. На другому енергоблоці розпочато пусконалагоджувальні роботи.

Нагадаємо, ввечері 3 лютого на Запорізькій ТЕС сталася аварія, в результаті якої Енергодар і сусідні населені пункти залишилися без світла і води. Тоді в ДТЕК причиною аварії назвали замикання на підстанції Луч оператора системи розподілу "Запоріжжяобленерго".

Вчора, 4 лютого, на Запорізькій ТЕС відновили роботу трьох енергоблоків №1, №3 та №4, які були підключені до системи. Також до енергосистеми підключили енергоблок Курахівської ТЕС, раніше відключений через ремонт

Депутати партій "Слуга народу", "Голос" та "Європейська солідарність" просять уряд і РНБО розслідувати аварію на Запорізькій ТЕС.

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