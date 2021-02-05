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Пам'ятник Бандері у Львові облили червоною фарбою

Поліція відкрила справу за фактом хуліганства.

У Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"Сьогодні, 5 лютого, о 2.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи облили фарбою пам’ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо хуліганства (ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України). Хуліганам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Правоохоронці встановлюють особи зловмисників та обставин події.

Як повідомляли, на початку лютого у польскому місті Перемишль розбили пам'ятну дошку, присвячену, зокрема, українській художниці Олені Кульчицькій.

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