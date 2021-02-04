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Окупанти 4 рази порушили "тишу" на Донбасі

Один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення.

Окупанти 4 рази порушили "тишу" на Донбасі
Фото: facebook.com/ato.news

Протягом поточної доби, 4 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Пресслужба Об'єднаних сил.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник обстріляв українські позиції зі станкового протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Південного, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з міномету калібру 82 мм та стрілецької зброї. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Також, було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Кримське.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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