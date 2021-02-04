Фото: Макс Требухов

Під час акції під будівлею телеканалу "НАШ" на вул. Жилянській у Києві сталися сутички. Серед організаторів акції - "Правий сектор", "Сокіл", "Основа майбутнього" (колишня С14 та інші організації).

Близько сотні активістів зібралися з вимогою закрити телеканал.

Як повідомляє кореспондент LB.ua з місця події, поліція блокує підходи до телеканалу. Між активістами і правоохоронцями виникли сутички.

Після спроби учасників акції прорватися до будівлі поліція застосувала газ.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напередодні організатори акції закликали "всіх патріотів зупинити агресію Росії в інформаційному просторі та заставити замовкнути ворожу пропаганду назавжди".

"Всі під мураєвський телеканал "Наш"! Закриємо разом рупор ординського Кремля", - йшлося в анонсі акції.

Оновлення. Чотирьох учасників акції доставили до управління поліції, інформує пресцентр МВС.

Згідно з повідомленням, окремі учасники заходу "не відреагували на законні вимоги та попередження правоохоронців і вдалися до протиправних дій".

"У результаті чотирьох учасників доставили до територіального управління поліції", - зазначають у міністерстві.

Повідомляється, що наразі ситуація біля телеканалу спокійна. Блокування роботи телеканалу не відбувається.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Євген Мураєв - народний депутат України VII і VIII скликань, лідер партії "Наші", колишній член Партії регіонів. У червні 2018-го Мураєв назвав терористом українського політв’язня Олега Сенцова.

Компанія "Наша Прага" (телеканал "Максі-ТВ"/"НАШ") належить Володимирові Мураєву (батько Євгена Мураєва) через кіпрську компанія Demosena Investments Ltd.

2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

США підтримали рішення РНБО про санкції, а в Євросоюзі оцінюють ситуацію.

Секретар РНБО Олександр Данілов заявив, що в Україні працює багато телеканалів з антиукраїнським порядком денним, і після надходження підтверджувальних документів РНБО запроваджуватиме санкції стосовно них.