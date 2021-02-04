Слідчі встановили, що у фільмі не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості.

Поліція закрила провадження щодо можливого катування дітей під час зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" через відсутність ознак кримінальних правопорушень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Харківської області.

"На підставі зібраних під час досудового розслідування беззаперечних доказів працівники поліції зробили висновок, що в діях осіб, які займалися організацією та проведенням зйомок фільму «ДАУ. Дегенерація» за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо участі немовлят у зйомках фільму з елементами насильницьких дій з’явилася в мережі Інтернет у квітні 2020 року. За виявленою публікацією прокуратурою Харківської області було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу.

Матеріали провадження були передані слідчим нацполіції Харківській області для здійснення досудового розслідування.

"В ході проведення слідчих дій поліцейські допитали директора Харківського дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках, медсестер, які супроводжували немовлят, інших працівників закладу, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму. Слідчі встановили, що у фільмі «ДАУ. Дегенерація», розповсюдженому у відкритому доступі у всесвітній мережі «Інтернет», не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості", - повідомили в поліції.

Тому на підставі ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу було винесено постанову про закриття провадження.

Нагадаємо, фільм "Дау. Дегенерація" - один із серії фільмів режисера Іллі Хржановського про фізика Льва Ландау. Зйомки проходили у Харкові з 2008 по 2011 рік. у Парижі результати роботи Хржановського і його команди були представлені як інсталяція. На Берлінському кінофестивалі показали два фільми - "Дау. Наташа" в основному конкурсі і "Дау. Дегенерація" поза конкурсом.

Скандал навколо фільму розгорівся після того, як експерт з дитячої нейропсихології Олена Самойленко повідомила про можливе насильство над дітьми під час зйомок. 22 квітня 2020 року прокуратура Харківської області зареєструвала кримінальні провадження за фактами можливих тортур під час зйомок фільму.