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У Міненерго назвали причину аварії на Запорізькій ТЕС

Причину короткого замикання та роботу електричних захистів досліджуватиме спеціальна комісія.

У Міненерго назвали причину аварії на Запорізькій ТЕС
Запорожская ТЭС
Фото: http://envim.info

Причиною відключення блоків Запорізької ТЕС та знеструмлення кількох міст у Запорізькій області, зокрема Енергодару, стало відключення повітряної лінії та блока автотрансформаторів внаслідок короткого замикання в мережі.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра енергетики України Юрій Бойко.

"19:26 на Запорізькій тепловій електростанції відключилися блоки 2, 3, 4 (сумарною потужністю 725 МВт) під дією технологічних захистів після відключення повітряної лінії 150 кВ та блока автотрансформаторів внаслідок короткого замикання в мережі", - написав Бойко.

За його словами, причину короткого замикання та роботу електричних захистів досліджуватиме спеціальна комісія.

Заступник міністра також зазначив, що станом на 21:26 на Запорізькій ТЕС розпочали пускові операції щодо під’єднання блоків до мережі.

Нагадаємо, в Енергодарі ввечері 3 лютого зникло енергозабезпечення та водопостачання через аварію на Запорізькій тепловій електростанції.

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