НКРЕКП попередила про ризик аварії у енергосистемі через нестачу вугілля

Така ситуація може призвести до аварійного відключення споживачів від електропостачання.

В Україні спостерігається критична ситуація із запасами вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС). Зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС та може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

В комісії додали, що така ситуація може призвести до аварійного відключення споживачів від електропостачання.

Так, за даними НЕК "Укренерго", станом на 31 січня 2021 року запаси палива на складах ТЕС з листопада 2020 року зменшилися у 5,7 разів – до 436,8 тис т. 48% запасів вугілля зосереджено лише на двох станціях – Луганській та Слов’янській ТЕС.

Разом з цим, за даними Міністерства енергетики України, станом на 2 лютого 2021 року запаси вугілля на ТЕС становлять 431,9 тис т (291 тис т – газового вугілля та 140,9 тис т – антрациту). Поточні запаси вугілля в 5,5 разів менші за значення станом на 4 лютого 2020 року (2,4 млн т).

У НКРЕКУ нагадали про призначення 25 січня 2021 року проведення позапланових невиїзних перевірок ТОВ "ДТЕК Східенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ПАТ "Центренерго" та ПАТ "Донбасенерго" щодо забезпечення теплових електростанцій необхідним резервом відповідного палива для роботи в опалювальний період 2020-2021років.

Нагадаємо, раніше державне ПАТ "Укренерго" попередило, що на складах теплоелектростанцій в Україні залишилося критично мало вугілля всіх марок.

"Центренерго" звинуватило енергохолдинг ДТЕК Рината Ахметова в умисному зриві поставок вугілля перед прогнозованим похолоданням з метою підвищити ціни на паливо.