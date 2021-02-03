МВС чітко виконуватиме рішення РНБО про санкції, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ чітко та в рамках закону виконуватиме указ президента Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення роботи деяких телеканалів, які системно займалися грубою антиукраїнською пропагандою.

Про це заявив голова МВС Арсен Аваков.

Він наголосив, що рішення про застосування санкцій ґрунтується на постанові Верховної Ради, яку було ухвалено у жовтні 2018 року, а матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу йього рішення, є "цілком достатніми та вичерпними".

"І хочу застерегти: не треба плутати поняття "свобода слова" з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора. Війна - час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, а й від пропагандистської отрути за гроші агресора. Тому це рішення є проявом справді державницької позиції, а його ухвалення - прямим обов’язком президента, членів уряду та РНБО", - наголосив Аваков.

Нагадаємо, 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

США підтримали рішення РНБО про санкції, а в Євросоюзі оцінюють ситуацію.

Секретар РНБО Олександр Данілов заявив, що в Україні працює багато телеканалів з антиукраїнським порядком денним, і після надходження підтверджувальних документів РНБО запроваджуватиме санкції стосовно них.