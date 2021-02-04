Секретар РНБО відповів міжнародним федераціям журналістів на критику за відключення телеканалів

"Чи можлива була би робота у Великобританії і США під час Другої світової війни фашистських газет і радіостанцій?"

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів міжнародним федераціям журналістів EFJ-IFJ, які розкритикували рішення відключити проросійські телеканали.

"Вважаємо за необхідне закликати поважні журналістські інституції не робити поверхневі оцінки і стандартні заяви, а вивчити деталі, розібратися у суті, а не за формою", - йдеться у відповіді Данілова.

Секретар РНБО сказав, що Україна вже сім років живе у стані гібридної війни, а телеканали 112 Україна, NewsOne і Zik були одним із знарядь Росії.

"IFJ и EFJ варто було зробити найелементарніший аналіз контенту телевізійних каналів, долею яких вони так опікуються, щоб визначити, наскільки він відповідає високим світовим журналістським стандартам об’єктивності і неупередженості", - заявив Данілов.

"Чи можлива була би робота у Великобританії і США під час Другої світової війни філій фашистських газет і радіостанцій? Їх закриття також було би розцінено, як напад на «свободу слова»? А Україна на сьогоднішній день перебуває в ситуації відкритої військової агресії, коли вперше з 1945 року на європейському континенті, одна країна зробила спробу анексувати частину територію іншої держави. На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти Державу і Незалежність", - сказав Данілов.

Нагадаємо, що 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і Zik.

Підставою для санкцій проти стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.