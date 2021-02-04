Тарас Козак пов'язаний з ''ЛДНР'' через свій кіпрський офшор від 2014 року, - ЦПК

Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки, але насправді державним ТЕЦ продавали контрабандне вугілля з "ДНР/ЛНР".

За даними Центру протидії корупції, депутат з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Тарас Козак пов'язаний з ''ЛНР/ДНР'' через свій кіпрський офшор від 2014 року.

Про це повідомила у своєму блозі в "Українській правді" виконавчий директор та член правління ЦПК Дар'я Каленюк.

"2 лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції проти нардепа ОПЗЖ та правої руки Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб, де він є бенефіціарним власником. Ці компанії володіють трьома телеканалами – ZIK, NewsOne та 112 Україна. ЗМІ тим часом від джерел в СБУ та РНБО дізналися, що телеканали Козака фінансувалися ростовським ТОВ "Торговый дом "Донские угли", яка отримує дохід від торгівлі вугіллям на окупованих територіях ОРДЛО. Ми ж у ЦПК виявили, що зв'язок Козака із терористами "ЛНР/ДНР" та постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще від 2014 року", - написала вона у фейсбуці.

Так, згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ "Центренерго" уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку десятків тисяч тонн вугілля. Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки, але насправді під виглядом південноафриканського вугілля "Аріда" продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з "ДНР/ЛНР".

Ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на $8 мільйонів з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Козак.

Козак зазначає бенефіціарний контроль над Hakail Limited в своїх щорічних деклараціях, починаючи від 2015 року і закінчуючи 2019-м. За даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Тараса Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.

Згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки 7,4 млн доларів кредитних коштів. Кредит надавався під 2?5% річних та не був застрахований заставним майном і мав би бути повернений до 6 листопада 2015 року. Водночас Arida Global Limited не повернула позичені кошти – кіпрський офшор Тараса Козака списав цей борг.

"Таким чином, гонконзька компанія Arida Global Limited, яка за даними журналістів постачала в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, в 2014-2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Козака", -зазначила Каленюк.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які мовлять під логотипами 112, NewsOne, ZIK. Редактор LB.ua Соня Кошкіна повідомила, що в основі рішення РНБО лежить рішення Верховної Ради від 2018-го року.

Також ЗМІ дізналися, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.