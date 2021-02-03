Корнієнко анонсував нове голосування Ради за призначення Вітренка віцепрем'єром-міністром енергетики

Як повідомили джерела LB.ua у фракції “Слуга народу”, у четвер, 4 лютого, питання призначення Вітренка у сесійну залу виносити не планують.

Питання призначення в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка першим віцепрем'єром-міністром енергетики буде виноситися на голосування Верховної Ради в третій раз.

Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

"На початку пленарного тижня обов'язково є фракція ... причина збирати фракцію, це кадрові питання. Тому що ми зрозуміли на прикладі першого призначення Юрія Вітренка, їх уже два було, там ще й таке буде ...", - сказав Корнієнко.

Він також додав, що для ухвалення цього рішення планують заручитися підтримкою інших народних депутатів, за межами фракції “Слуга народу”.

Як повідомили джерела LB.ua у фракції “Слуга народу”, у четвер, 4 лютого, питання призначення Вітренка у сесійну залу виносити не планують.

“Наче ні, нам ніхто нічого не казав”, - сказав один із співрозмовників видання.

“Не обговорювалося. Мінімальні, напевне”, - сказав інший співрозмовник, відповідаючи на питання про те, якими є шанси винесення відповідного питання на розгляд Ради на найближчому засіданні.

"Ніяких (шансів - ред.)", - повідомило третє джерело у фракції.

Нагадаємо, 18 грудня Верховна Рада не підтримала кандидатуру колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. За призначення Вітренка проголосували лише 186 народних депутатів. Проти проголосували 19 нардепів, утрималися – 88. Ще 43 не брали участі у голосуванні.

28 січня Верховна Рада знову не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем'єром-міністром енергетики. За проголосували тільки 204 нардепи.

Після проваленого голосування за призначення джерела LB.ua повідомили, що у фракції "Слуга народу" можуть повторно винести на розгляд Ради кандидатуру колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка для призначення першим віцепрем’єром - міністром енергетики. Тим часом Вітренко продовжує працювати на посаді як в.о. міністра.