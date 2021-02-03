Разумков не бачить підстав для створення коаліції з іншими фракціями

"Станом на сьогодні фракція нараховує 246 депутатів. Цього більше ніж достатньо".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить передумов для створення коаліції "Слуги народу" з іншими фракціями.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

"Я про дострокові вибори вперше почув через два місяці після початку роботи Ради 9-го скликання. Станом на сьогодні дійсно, ви знаєте що Олександр Дубінський був виключений із фракції... Ще декілька депутатів також залишили лави "Слуги народу", але станом на сьогодні фракція нараховує 246 депутатів. Цього більше ніж достатньо", - наголосив Разумков.

Разумков назвав повідомлення про масовий вихід депутатів із фракції чутками. Він також зазначив, що коаліція продовжує працювати.

"Доказом ефективності фракції є прийнятий держбюджет", - нагадав спікер парламенту.

Нагадаємо, 1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Нардеп назвав своє виключення "маніпуляцією в інтересах оточення президента", однак, закликав депутатів, які його підтримують, не виходити з фракції. Раніше, 25-го січня, на засіданні президент Зеленський двічі просив Дубінського самостійно вийти з фракції, але той відмовився і заявив, що ні в чому не винен. Співрозмовники LB.ua зазначали, що "якщо Дубінського вигнати, він загрожує забрати з собою ще 20-30 осіб, а це розколе фракцію". Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".

На брифінгу після закінчення погоджувальної ради 1 лютого лідерка Юлія Тимошенко прокоментувала можливе створення нової коаліції зі "Слугою народу". Вона зазначила, що єдиним на її погляд виходом з кризової ситуації є об'єднання всіх політичних сил.

Відповідаючи на питання щодо можливого створення нової коаліції "Батьківщини" із "Слуги народу" та групою "Довіра" після виключення нардепа СН Олександра Дубінського та виходу деяких парламентарів з фракції "Слуги", вона зазначила: "Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне та всеохопне об'єднання заради того, щоб врятувати Україну та українську націю, ми будемо в цьому брати участь".

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не виключає можливості створення коаліції з фракцією партії "Батьківщина". При цьому він зазначив, що потенційна коаліційна угода - або з Тимошенко або з іншою фракцією або групою, - це - відкритий діалог.

Зазначимо, що в липні 2019 року Разумков не виключав можливості утворення коаліції з партією "Голос". У серпні він повідомив, що президентська партія так і не отримала пропозицій щодо формування коаліції.