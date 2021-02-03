Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
ГоловнаПолітика

Разумков утримався щодо рішення РНБО через відсутність "додаткової інформації"

Голова ВР пояснив свою позицію тим, що не почув пояснень щодо підстав введення санкцій.

Разумков утримався щодо рішення РНБО через відсутність "додаткової інформації"
Фото: facebook/Слуга Народу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков утримався щодо рішення РНБО про санкції проти каналів, пов'язаних з головою політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком ("112 Україна", NewsOne і ZIK) через відсутність "додаткової інформації".

Про це Разумков заявив на брифінгу, передає кореспондент LB.ua.

"На жаль, дане питання (введення санкцій) було розглянуто в форматі письмового опитування... Я утримався", - заявив він.

Разумков пояснив свою позицію тим, що не почув пояснень щодо підстав введення санкцій.

"Додаткової інформації та позиції колег з цього питання я не чув. Для прийняття таких рішень я використовую закон про санкції. На мій погляд, повинна бути виважена позиція та повна інформація від представників СБУ. Якщо така інформація є, то мені здається, що вона не може бути в закритому форматі. Хоча б базові якісь речі. І суспільство, і журналістське товариство повинні розуміти позицію, який фактаж. Наступним кроком тоді повинні бути відповідні дії правоохоронних органів та Генерального прокурора", - підкреслив він.

Раніше стало відомо, що Разумков не став підписувати рішення РНБО про санкції. Спікер Ради - один з 19 членів Ради. Рішення РНБО, відповідно до закону, приймає не менше 2/3 голосів від свого складу, в силу вони вступають після відповідного указу президента України.

У коментарі "Бабелю" Разумков заявив, що обмежувальні заходи щодо каналів - це погано, "незважаючи на те, чиї вони".

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які мовлять під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна повідомила, що в основі рішення РНБО про санкції щодо телеканалів 112, NewsOne та ZIK, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, лежить рішення Верховної Ради від 2018-го року.

За інформацією ZN.UA, підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також