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Більшість українців підтримують відставку Кабміну і розпуск Ради, - опитування

За дострокові президентські вибори висловилися менше половини опитуваних.

Більшість українців підтримують відставку Кабміну і розпуск Ради, - опитування
Фото: facebook/Слуга Народу

Соціологи Київського міжнародного інституту соціології дослідили ставлення українців до відставки уряду, дострокових парламентських і президентських виборів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 27 січня до 1 лютого.

55,4% опитуваних скоріше або повністю підтримують ідею відставки чинного уряду і формування нового Кабінету Міністрів. Не підтримують - 29,2%, а 15,4% не змогли відповісти на запитання.

60,7% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею розпуску парламенту і проведення позачергових виборів. Не підтримують - 27,7%, а 11,5% не змогли відповісти на запитання.

47,6% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею відставки президента Володимира Зеленського і проведення позачергових виборів. Не підтримують - 41,1%, а 11,4% не змогли відповісти на запитання.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що підстав для розпуску українського парламенту немає. За його словами, наразі відсутні конституційні підстави для дострокових виборів Ради.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль у рейтингу довіри українців не подолав позначки у 20%.

Володимир Зеленський лідирує у президентському рейтингу, але його підтримка знизилася.

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