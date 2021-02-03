Понад 90% українців підтримують "тарифні протести", - КМІС

Акції протесту проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги підтримують понад 90% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 27 січня до 1 лютого.

Відповідаючи на запитання, як респонденти ставляться до акцій проти підвищення тарифів, 91,1% відповіли, що вони швидше або повністю їх підтримують. При цьому не підтримують 6,3%, а 2,6% не змогли відповісти на запитання.

Соціологи також цікавилися ставленням українців до норми Закону України щодо обслуговування українською мовою.

Згідно з результатами дослідження, 61,7% опитаних підтримують чинну норму про обслуговування українською мовою. Не підтримують 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.

Найбільше обслуговування українською підтримують жителі Заходу і Центру (відповідно, 79,4% та 66,2%), найменше - жителі Сходу (38,8%, у той час як 55,8% не підтримують). На Півдні 49% підтримують її, а не підтримують - 46,2%. .

Як повідомляли, понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту. При цьому, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь в таких заходах протягом 2019-2020 років змінилася - з 49% у 2019 році на 57% у 2020-му.

Нагадаємо, акції проти підвищення тарифів, під час яких мітингувальники перекривали автошляхи, відбувалися по всій країні.