Кілька сотень людей прийшли під будівлю Офісу президента у Києві з вимогою знизити тарифи на газ.

Фото: Макс Требухов

Люди тримають у руках плакати "Стоп тарифний геноцид", "Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів", "Зеленський, чому підняли тарифи", "Відмініть плату за транспортування газу".

Участь в акції беруть не лише кияни, а й прибулі з областей, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Акція відбувається з ініціативи громади міста Лубни на Полтавщині, яка "першою повстала проти тарифного геноциду".

Організатори акції "Привітай президента платіжкою" після мітингу планують вирушити автопробігом до державної дачі президента Володимира Зеленського, де йому "передадуть подарунок у вигляді платіжок, зібраних з усієї України".

Нагадаємо, в Україні з початку року тривають акції протесту через підняття цін на газ. Люди перекривають автотраси. А у Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів. На його думку, протести відбуваються не тільки через підвищення ціни на газ і тарифів на його розподіл, а й "з метою політичних маніпуляцій".

Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%. Ця ціна нижча на 1,5 грн від тієї, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 років.